الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": إطلاق حملات إرشادية فى 14 محافظة للنهوض بمحصول القطن

محصول القطن
محصول القطن

قال الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إنه تم إطلاق العديد من الندوات والحملات الإرشادية، بـ14 محافظة على مستوى الجمهورية، بهدف إيصال المعلومة الصحيحة، وصقل الخبرات العملية والمعرفية لمزارعي القطن، علاوة على إتاحة الفرصة الكاملة لعرض وتطبيق التوصيات الفنية. 

تعزيز قدرات المزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية

وأضاف رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة: هذه الحملات التوعوية والإرشادية كانت تصب في صالح تعزيز قدرات المزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية، وبأفضل مواصفات الجودة المطلوبة، وكانت موزعة كالآتي: 200 ندوة إرشادية، تنفيذ 250 حقلًا إرشاديًا، تنفيذ 50 يومًا حقليًا، إقامة 30 ندوة لمدارس حقلية.

مواجهة التغيرات المناخية 


وأوضح "عمارة"، لـ"الدستور"، أن زراعة القطن اختلفت عن السابق، فالفلاح فى الوجه القبلى يزرع القطن فى نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل، ومزارعو الوجه البحرى يزرعون القطن فى نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو، والجزء الأساسي أن الأصناف الجديدة التى أنتجتها وزارة الزراعة تلائم الزراعات المتأخرة فلا توجد مشكلة فى زراعات شهرى أبريل ومايو.

ولكن المشكلة في الموجات الحرارية العالية التي تتعرض لها الزراعات في شهر يوليو وأغسطس، ولذلك يقوم معهد بحوث القطن من خلال الحملات بإصدار التوصيات للتغلب على التداعيات السلبية الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية، والتحديات التي واجهت الذهب الأبيض خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى إقرار استراتيجيات استخدام مجموعة من المحفزات والمغذيات، التي تساعد النبات على مواجهة هذه التقلبات، والحد من ارتفاع نسبة التساقط، والحفاظ على قدر من اللوزات، بما يعزز سبل الوصول لمعدلات النضج والتفتح المأمولة، وكانت المكتسبات المتحققة من حزمة الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها أنها ارتقت بإجمالي حجم الإنتاجية المتوقعة، من المساحات المنزرعة بكامل محافظات الجمهورية.

الزراعة اطلاق حملات إرشادية تشريعي محافظة للنهوض بمحصول

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