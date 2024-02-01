طارق فهمى يكشف لـ الدستور سيناريوهات استمرار الهجمات الحوثية وتأثيرها

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية الدولية، حول تعهد جماعة الحوثي باستمرار الهجمات وتأثيرها، مشيرًا إلى أن أيا كانت تهديدات الميليشيات الحوثية بمواصلة الهجوم، فكل السيناريوهات واردة وكل الخيارات متاحة، لكن من الواضح أن الحوثي يتحرك بإيعاز مباشر من إيران والوكلاء يتحركون من تهديد قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية إلى ضرب بعض المواقع في العراق.

الحوثي يسجل أهدافًا وحضورا مباشرا

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه من الواضح أن الجماعة الحوثية تسجل حضورا مباشرا في هذا الإطار، لكن لوحظ أن استهداف إيلات على سبيل المثال يتم بصورة كبيرة للتحركات في منطقة جنوب البحر الأحمر، وأعتقد أن أبرز السيناريوهات المطروحة سيناريو تصاعدى وده أنه يؤدي إلى انفجار الموقف في أي لحظة نتيجة وقوع أي أخطاء من قبل الطرفين، وإن كانت إيران مصممة على ضبط المشهد بصورة أو بأخرى، والتعامل بحذر في هذا الإطار.

أما السيناريو الثاني فهو سيناريو اندلاع الأحداث، ومن الواضح أن الولايات المتحدة ستقوم بعمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة، لتأكيد قدرتها على الردع، وتأكيد المصداقية الأمريكية في الشرق الأوسط، وعدم إعطاء فرصة لإيران لتتحرك بهذه الصورة، لكن لن يكون هناك ضرب داخل إيران.

وأضاف فهمي: "لكن استهداف الوجود الإيراني في منطقة الخليج العربي في منطقة خليج عمان في المضايق وارد، ولكن أيضا ستوجه ضربات لبعض الجماعات الحوثية وربما منها مليشيات الحوثية في هذا الإطار، لكن في تقديري أنه في كل الأحوال نحن أمام سيناريو تصعيدي، كما أن السبب في هذا أزمة غزة، وارتدادات حرب غزة هي التي تفرض ذلك.

وتابع إذا هدأت غزة ستهدأ الأوضاع بصورة أخرى، في كل الأحوال، كما أن المنطقة أمام سيناريوهات متعددة متشابكة، متفاعل القوة، وستحسم أي خيارات عسكرية إلى الجانب الأمريكي.