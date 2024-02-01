الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طارق فهمى يكشف لـ الدستور سيناريوهات استمرار الهجمات الحوثية وتأثيرها

طارق فهمي
طارق فهمي

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية الدولية، حول تعهد جماعة الحوثي باستمرار الهجمات وتأثيرها، مشيرًا إلى أن أيا كانت تهديدات الميليشيات الحوثية بمواصلة الهجوم، فكل السيناريوهات واردة وكل الخيارات متاحة، لكن من الواضح أن الحوثي يتحرك بإيعاز مباشر من إيران والوكلاء يتحركون من تهديد قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية إلى ضرب بعض المواقع في العراق. 

الحوثي يسجل أهدافًا وحضورا مباشرا

txt

"الدفاع البريطانية": السفينة الحربية "دايموند" أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثى

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه من الواضح أن الجماعة الحوثية تسجل حضورا مباشرا في هذا الإطار، لكن لوحظ أن استهداف إيلات على سبيل المثال يتم بصورة كبيرة للتحركات في منطقة جنوب البحر الأحمر، وأعتقد أن أبرز السيناريوهات المطروحة سيناريو تصاعدى وده أنه يؤدي إلى انفجار الموقف في أي لحظة نتيجة وقوع أي أخطاء من قبل الطرفين، وإن كانت إيران مصممة على ضبط المشهد بصورة أو بأخرى، والتعامل بحذر في هذا الإطار. 

أما السيناريو الثاني فهو سيناريو اندلاع الأحداث، ومن الواضح أن الولايات المتحدة ستقوم بعمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة، لتأكيد قدرتها على الردع، وتأكيد المصداقية الأمريكية في الشرق الأوسط، وعدم إعطاء فرصة لإيران لتتحرك بهذه الصورة، لكن لن يكون هناك ضرب داخل إيران. 

وأضاف فهمي: "لكن استهداف الوجود الإيراني في منطقة الخليج العربي في منطقة خليج عمان في المضايق وارد، ولكن أيضا ستوجه ضربات لبعض الجماعات الحوثية وربما منها مليشيات الحوثية في هذا الإطار، لكن في تقديري أنه في كل الأحوال نحن أمام سيناريو تصعيدي، كما أن السبب في هذا أزمة غزة، وارتدادات حرب غزة هي التي تفرض ذلك. 

وتابع إذا هدأت غزة ستهدأ الأوضاع بصورة أخرى، في كل الأحوال، كما أن المنطقة أمام سيناريوهات متعددة متشابكة، متفاعل القوة، وستحسم أي خيارات عسكرية إلى الجانب الأمريكي.

الحوثي الهجوم استمرار تهديدات الجماعة الحوثية

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"