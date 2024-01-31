هوليوود الشرق.. مدينة «الإنتاج الإعلامى» تزدحم بتصوير أعمال دراما رمضان

تشهد مدينة الإنتاج الإعلامى نشاطًا مكثفًا، لتصوير العديد من الأعمال الدرامية، سواء فى مناطق التصوير المفتوحة أو البلاتوهات والديكورات، من أجل عرضها خلال الموسم الرمضانى.

ويجرى حاليًا تصوير مسلسل «الحشاشين» فى الحى البدوى والمنطقة الصحراوية بالمدينة، إنتاج شركة «سينرجى»، إخراج بيتر ميمى، تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة كريم عبدالعزيز وفتحى عبدالوهاب وأحمد عيد ومحمد سليمان.

كما يتم تصوير مسلسل «مليحة»، فى منطقة القلعة والمنطقة الصحراوية، بطولة أحمد السعدنى وأشرف زكى وميرفت أمين وماجدة زكى، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج «المتحدة».

ويجرى تصوير مسلسل «قرية الوعل» بالحى الريفى، ويشارك فيه عدد من نجوم الفن فى اليمن وهو إخراج معتز حسام، كما يجرى تجهيز عدة بلاتوهات وديكورات لاستكمال تصوير مسلسل «السرداب» لرانيا يوسف وأحمد حاتم، إخراج عبدالرحمن أبوغزالة، تأليف مصطفى حمدى.

ويُصور مسلسل «ألف ليلة وليلة» فى الحى الإسلامى، ويؤدى بطولته ياسر جلال واللبنانية نور، ووفاء عامر وياسمين رئيس، وعبدالعزيز مخيون، إخراج إسلام خيرى تأليف أنور المغيث.

وتم بناء ديكور خاص لمسلسل «حق عرب» بالحى الشعبى، إنتاج شركة «سينرجى»، بطولة أحمد العوضى ورياض الخولى ووفاء عامر وأحمد صيام، إخراج إسماعيل فاروق، تأليف محمود حمدان وتشهد مناطق التصوير المفتوحة أيضًا تصوير عدد من الأفلام السينمائية، منها فيلم «فرقة الموت» بطولة أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبى وأمينة خليل، إخراج أحمد علاء، تأليف صلاح الجهينى، ويتم تصوير بعض مشاهده بالمنطقة الصحراوية.

وتحظى مناطق التصوير المفتوحة باهتمام كبير من قِبل إدارة المدينة، لجذب شركات الإنتاج وصناع الدراما فى مصر والعالم العربى، والعديد من الدول الأجنبية، لتصوير الأعمال الدرامية بها، من خلال العمل بصورة دائمة على تطويرها وتحديثها، وإنشاء مواقع تصوير جديدة تحاكى مثيلاتها فى أماكنها الحقيقية، حيث تتميز المناطق المفتوحة بتنوع أحيائها وطرزها المعمارية التى تناسب كل عمليات التصوير.