الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لسرقته شقة سكنية في أكتوبر

حبس
حبس

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية وعملات أجنبية من داخل شقة سكنية في أكتوبر.

باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق مع عاطل، لسرقة مصوغات ذهبية وعملات أجنبية من داخل شقة سكنية في أكتوبر.

القبض على عاطل ضبط (عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) لإرتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه سيىء النية أمكن ضبطهم (عاطل، مالك محل هواتف محمولة "يحمل جنسية إحدى الدول" - مالك محل عطارة "يحمل جنسية إحدى الدول)، وبحوزتهم (كمية من المصوغات الذهبية – جهاز أى باد – مبالغ مالية "عملات أجنبية")، وباستدعاء الشاكية تعرفت على المضبوطات. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة أكتوبر حبس عاطل مصوغات ذهبية عملات أجنبية شقة سكنية في أكتوبر

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