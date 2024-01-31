كيف يرى محمد بنيس الشعر؟.. والأخير رد بقصيدة "أنا الأندلسي"

ردّ الشاعر المغربي والأكاديمي الدكتور محمد بنيس، على سؤال: "كيف يرى محمد بنيس الشعر؟"، وجاءت إجابته عبر قصيدته "أنا الأندلسي"، كالتالي:

أنَا لا أَنَا

أنَا الأندلسيّ المقيم بين لذائذ الوصل

وحشرجات البين

أنا الظاهريّ

القرطبيّ

الهاجرُ لكلّ وزارةٍ وسلطان

أنا الذي ربّيت بين حجور النساء

بين أيديهنّ نشأت

وهنّ اللواتي علمنّني الشعر والخطّ والقرآن

ومن أسرارهنّ علمتُ ما لا يكاد يعلمه غيري

أنا الذي يقول: الموت أسهل من الفراق

هذه شريعتي

أن أبوح لأهل الصبابة

في بغداد وفاس

وقرطبة

والقيروان

في الزّهراء

وطنجة وأصفهان

والدّار البيضاء

أن أصاحب الدّمعة إلى وساوس حرقتها

أن أبارك وردة بين معشوق وعاشق

وأكتب لك

عن هذه البذرة التي تكفي

لكلّ من يكون

بين مسالك السّمع والبصر

في حضرة

الجنون

من

كتاب الحب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.