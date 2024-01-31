الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"صحة غزة": الأمور تزداد سوءا في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس

صحة غزة
صحة غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمور تزداد سوءا في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

وأكدت الصحة في غزة، أن الوضع الكارثي في مستشفيات خان يونس ينذر باستشهاد العديد من الجرحى والمرضى نتيجة الاستهداف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.

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وأشارت الصحة في غزة إلي نفاد الطعام من مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

وحملت الصحة بغزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

كما طالبت الصحة بغزة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية مستشفيات خان يونس وحماية المتواجدين فيها وتوفير الطعام والاحتياجات الطارئة.

وسبق، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد مسنة وطفلة جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.  

الخارجية الفلسطينية تطالب بتشكيل فريق تحقيق دولى فى مجازر الاحتلال

كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.

ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إلى ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.

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وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم ما يزيد على 30 جثة متحللة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة، وتم قتلهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة، دليل واضح على أنهم أُعدموا بشكل ميداني دون حسيب أو رقيب، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن اكتشاف هذه المقبرة يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون والمجازر الجماعية والإعدامات حتى للمعتقلين منهم، في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة.

الصحة قطاع غزة مجمع ناصر الطبي خان يونس الإحتلال الإسرائيلي الامم المتحدة

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