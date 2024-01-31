الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية إيران: ردنا سيكون حاسما وفوريا حال وقوع هجوم من قبل أمريكا

عبد اللهيان
عبد اللهيان

قال وزير خارجية إيران حسين عبد اللهيان، اليوم الأربعاء: ردنا سيكون حاسما وفوريا في حال وقوع هجوم من قبل أمريكا، مشيرا إلى أنه على أمريكا الكف عن لغة التهديد والبحث عن حل سياسي.  
وحذرت إيران يوم الأربعاء الولايات المتحدة من تهديدها، بعد أن قالت واشنطن إنها قررت الرد على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

ونقلت وكالة أنباء الايرانية ارنا عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله: "يجب على أمريكا أن تتوقف عن استخدام لغة التهديد والإسقاط والتركيز على الحل السياسي".

وأضاف أن "رد إيران على التهديدات حاسم وفوري".

التهديدات الأمريكية في المنطقة 

 

txt

سفيرة أمريكا بالقاهرة تثمن جهود قناة السويس فى التعامل مع التحديات الراهنة

 

ويمثل مقتل جنود أمريكيين في غارة جوية بطائرة بدون طيار يوم الأحد أول خسائر عسكرية أمريكية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ألقى باللوم على "الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران"، إنه قرر الرد لكنه أصر على أنه لا يسعى إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وحذر البيت الأبيض من إمكانية اتخاذ "إجراءات متعددة" ردا على الهجوم لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الجنرال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله يوم الأربعاء إن تهديدات المسؤولين الأمريكيين "لن تمر دون رد".

وقال سلامي: "نحن لا نسعى إلى الحرب، لكننا لا نخشى الحرب".

ونفت إيران أي صلة لها بالهجوم على القوات الأمريكية وقالت إنها لا تسعى إلى "توسيع" الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت الجمهورية الإسلامية قالت في وقت سابق إنها ترى "واجبا" في دعم ما تسميه "جماعات المقاومة" في المنطقة لكنها تصر على أنها "مستقلة" في القرار والعمل.

إيران هجوم أمريكا ردا الخارجية الإيرانية حاسما

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

برعاية مصرية.. تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين