وزير خارجية إيران: ردنا سيكون حاسما وفوريا حال وقوع هجوم من قبل أمريكا

قال وزير خارجية إيران حسين عبد اللهيان، اليوم الأربعاء: ردنا سيكون حاسما وفوريا في حال وقوع هجوم من قبل أمريكا، مشيرا إلى أنه على أمريكا الكف عن لغة التهديد والبحث عن حل سياسي.

وحذرت إيران يوم الأربعاء الولايات المتحدة من تهديدها، بعد أن قالت واشنطن إنها قررت الرد على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

ونقلت وكالة أنباء الايرانية ارنا عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله: "يجب على أمريكا أن تتوقف عن استخدام لغة التهديد والإسقاط والتركيز على الحل السياسي".

وأضاف أن "رد إيران على التهديدات حاسم وفوري".

التهديدات الأمريكية في المنطقة

ويمثل مقتل جنود أمريكيين في غارة جوية بطائرة بدون طيار يوم الأحد أول خسائر عسكرية أمريكية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ألقى باللوم على "الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران"، إنه قرر الرد لكنه أصر على أنه لا يسعى إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وحذر البيت الأبيض من إمكانية اتخاذ "إجراءات متعددة" ردا على الهجوم لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الجنرال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله يوم الأربعاء إن تهديدات المسؤولين الأمريكيين "لن تمر دون رد".

وقال سلامي: "نحن لا نسعى إلى الحرب، لكننا لا نخشى الحرب".

ونفت إيران أي صلة لها بالهجوم على القوات الأمريكية وقالت إنها لا تسعى إلى "توسيع" الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت الجمهورية الإسلامية قالت في وقت سابق إنها ترى "واجبا" في دعم ما تسميه "جماعات المقاومة" في المنطقة لكنها تصر على أنها "مستقلة" في القرار والعمل.