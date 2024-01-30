محلل سياسى يكشف تفاصيل الصفقة الجديدة لتبادل الأسرى بغزة

تحدث المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، عن صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين لدى حماس مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الإسرائيليين.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع فضائية "الحدث اليوم" أن وقف إطلاق النار مصحوب بفترة زمنية تدور من شهر لأربعين يومًا، وإطلاق 45 أسيرًا إسرائيليًا مقابل من 100 إلى 150 أسيرًا فلسطينيًا، مشيرًا إلى أن موضوع كبار السن والمرضى ملحق في الاتفاق.

وأكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم كبرى خلال الأيام الماضية، ومنها قتل طفلة عمرها 6 سنوات بسيارة إسعاف، أطلقوا عليها النار على الهواء وكل الناس شاهدته بالإضافة إلى جرائم التنكيل بالموتى الذين يتم نقلهم من مقابرهم لرفح وهذا كله العالم كله يشاهده، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تتحدث اليوم إلا عن التطبيع، فأي دولة عربية الآن تفكر في التطبيع؟!.

مشكلة إغلاق الأونروا

أشار إلى أنه يوجد 600 ألف فلسطيني في لبنان من أول مارس إذا توقفت الأونروا فإن هناك مشكلة كبرى، لأن لبنان لن يتحملها وكذلك جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن الأونروا هو قرار سياسي سعوا إليه من 6 سنوات، مؤكدًا أن النقطة المضيئة هو أن بريطانيا قالت إن عليها أن تتحدث مع شركائها عن حل الدولتين وهذا تقدم نوعًا ما.