الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: الأنباء عن صفقة تبادل الأسرى غير صحيحة لأنها تتضمن شروطًا غير مقبولة

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أكد أن الأنباء التي تحدثت عن صفقة إطلاق سراح المحتجزين بغزة غير صحيحة وتتضمن شروطًا غير مقبولة لإسرائيل.

من ناحية أخرى سلطت وسائل الإعلام العبرية، الضوء على تداعيات سياسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن إسرائيل تواجه أزمة إقليمية مع مصر وقطر والأردن، حيث بدأت أزمات نتنياهو مع الدول الإقليمية الثلاث الرئيسية تتصدر اهتمام الإعلام الإسرائيلي.

 

نتنياهو يدفع حكومته إلى أزمة إقليمية

ووفقًا للإعلام العبري دفع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته إلى أزمة إقليمية، كما يتضح من توتر العلاقات مع مصر وقطر والأردن، بسبب سياساته التي تعرض "إسرائيل للخطر" بحسب المعارضة الإسرائيلية.

بنيامين نتنياهو صفقة إطلاق سراح المحتجزين غزة شروط غير مقبولة لإسرائيل

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