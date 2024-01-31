بن غفير يهاجم "واشنطن": نحن لسنا ماعزًا ولن نصبح جمهورية "موز"

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلًا: "هل بدأوا إدارة دولة إسرائيل رسميًا"، مشددًا على "أننا لن نصبح جمهورية موز ولن نصبح ماعزًا".

وقال بن غفير في الجلسة العامة للكنيست: "لن نسمح بوضع تنتصر فيه "حماس" مئات القتلى من جيش الدفاع الإسرائيلي ليسوا ماعزًا، ومئات القتلى ليسوا ماعزًا، وسكان الجنوب ليسوا ماعزًا، ومواطنو إسرائيل ليسوا ماعزًا. لست ماعزًا، وأنا يا سيادة رئيس الوزراء لست ماعزًا".



على صعيد آخر، صرح مسئول كبير في حماس لوكالة رويترز للأنباء أن الحركة تدرس اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، والذي قدمه وسطاء بعد محادثات مع إسرائيل.

وجاء اقتراح وقف إطلاق النار بعد محادثات في باريس شارك فيها رؤساء المخابرات من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر مع رئيس وزراء قطر.