كيف تغيرت المنطقة عقب نزوح 180 ألف شخص وسط قتال عنيف في خان يونس؟

اضطر أكثر من 180 ألف شخص إلى النزوح وسط القتال العنيف في خان يونس، حيث هاجر الفلسطينيون إلى مناطق أكثر أمانًا بسبب الهجمات الإسرائيلية على خان يونس بغزة خلال شهر يناير الجاري، حسبما أفادت شكبة سي إن إن الأمريكية.

تسجيل الحصول على المساعدات الإنسانية



وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير لها، أنه في الوقت الذي تشهد فيه مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قتالاً عنيفاً، قام 184,000 شخص بالتسجيل للحصول على المساعدات الإنسانية بعد أن أجبروا على مغادرة المنطقة في الأيام الأخيرة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وقال توم وايت، مدير شؤون الأونروا، في مقطع فيديو نُشر على موقع X (تويتر سابقًا): "فرت الأونروا مع سكان خان يونس إلى الضواحي بالقرب من الساحل".

تظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة بلانيت لابز خلال الأيام العشرة الماضية أن مجموعة كبيرة من الخيام التي نصبها النازحون غرب خان يونس قد اختفت الآن.

وألقِ نظرة على هذه المنطقة المحيطة بجامعة الأقصى خان غرب خان يونس. وهذا هو المكان الذي فر إليه العديد من الأشخاص بعد اندلاع قتال عنيف في خان يونس مع قيام القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها البرية في جنوب غزة.

وتقع الجامعة على طريق يؤدي غربًا من خان يونس باتجاه البحر، ونحو منطقة أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالتحرك نحوها.

وفي سياق متصل، قال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أنشأ "منطقة عسكرية مغلقة" في المنطقة المحيطة بمعبر نيتسانا بين إسرائيل وغزة.

في الأيام القليلة الماضية، قام المتظاهرون – بما في ذلك أفراد عائلات الرهائن الذين أخذتهم حماس إلى غزة – بإغلاق معبر نيتسانا، مطالبين بعدم إرسال مساعدات إلى غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين.

ويقول المتظاهرون، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويحملون لافتات كتب عليها "أين المساعدات الإنسانية للرهائن؟"، إنهم يريدون حجب المساعدات حتى يتم إطلاق سراح الرهائن. وقالت امرأة قُتل شقيقها في قطاع غزة: "لن تدخل أي شاحنة حتى يعود آخر المختطفين".