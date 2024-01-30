الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فلسطين: لجنة عربية تقترح 19 إجراء فى إطار العمل على جهود وقف العدوان الإسرائيلى

وقف العدوان الإسرائيلي
وقف العدوان الإسرائيلي

عقدت اللجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثاني على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية لدراسة الإجراءات العربية التي يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، برئاسة مندوب دولة الكويت بالجامعة العربية السفير طلال المطيري، وبحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبوعلي.

والدول الأعضاء في اللجنة المؤقتة التي تترأسها دولة الكويت هي الأردن، الجزائر، سوريا، قطر، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

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وقال مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن اللجنة درست خلال اجتماعها الثاني والأخير باستفاضة 19 إجراء يمكن للدول العربية القيام بها استنادا إلى تكليف مجلس الجامعة، بالإضافة إلى نص وروح قرارات القمة العربية، والتي شملت وضع بعض المنظمات والكيانات والأفراد الإسرائيليين على لوائح أو قوائم الإرهاب الوطنية العربية ومن هذه الكيانات والمجموعات التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والتي أيضا تمارس الإرهاب ضد الشعب والقرى والبلدات الفلسطينية، وضد مزارع الزيتون والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة. 

وأشار إلى أن عقد اللجنة اليوم يأتي بناء على القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في دورة غير العادية بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي راح ضحيته الآلاف مابين شهيد وجريح ومفقود.

وقال مندوب دولة فلسطين في تصريح له اليوم إن اللجنة تدارست مجموعة من الإجراءات ذات طابع اقتصادي وقانوني ودبلوماسي، بالإضافة إلى السياسي التي يمكن للدول القيام بها. 

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وأضاف أن اللجنة تزامنت ولايتها مع ما أصدرته محكمة العدل الدولية التي يعتبر تحولا قانونيا مهما حيث رأت المحكمة أن هناك أسسا معقولة لاتهام جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بأنها ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية وحرضت عليها، مشيرا إلى أن أمر المحكمة الطارئ، اعتبر أيضا أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948 والتدابير الاحترازية أو المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، ولهذا كان من الضروري إتخاذ إجراءات ذات طابع عقابي وعملي وفعال تجعل من قرارات مجلس الجامعة أكثر فعالية ولتجد صدى عملي وتنفيذي ومؤثر في قرارات القمة العربية، وهذا كان الغرض والهدف من اللجنة. 

وأشار مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، إلى أن اللجنة أصدرت بعد اجتماعين تقريرا هاما يتكون من 19 إجراء سيعمم على الدول الأعضاء.

وأعرب السفير العكلوك عن تقديره للدول العربية ودورها في دعم الشعب الفلسطيني، وقال إننا نتطلع أيضا لأن يتم اتخاذ جميع هذه الإجراءات أو جزء منها وتنفيذها على مستوى ثنائي أو على مستوى عربي متعدد الأطراف.

اللجنة العربية المؤقتة وقف العدوان الإسرائيلي لجامعة العربية لاقتصادية مندوب دولة الكويت الجامعة العربية السفير طلال المطيري

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