الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محمود حجازي: مبادرة "بيع العقارات بالدولار" الحل السحري للسيطرة على عمليات المضاربات

المهندس محمود حجازي
المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير

قال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن مبادرة بيع العقار بالدولار مبادرة ممتازة للغاية وتعد الحل السحري لإنقاذ السوق مما فيه حاليا.

 

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إطلاق الدولة للمبادرة وتأسيس شركة باسم أصول تابعة للدولة والقطاع الخاص، تكون مسؤولة عن بيع العقارات بالدولار، بحيث تدخل الحصيلة الدولارية إلى الدولة، ما يعد ضمانا للمشتريين وأمانا لهم.

 

وأكد أن هذه المبادرة ستساهم في حل أزمة الدولار، خاصة أن سبب الأزمة الاقتصادية الحالية هي المضاربات التي تحدث في  في السوق السوداء، وعندما تريد سحب هذه الدولارات وإدخالها للقنوات الشرعية لا بد من تقديم محفزات عبر بيع الدولار بالعقار مع تقديم محفزات خاصة بذلك.

 

وأوضح أن مصر لديها عدد كبير من المقيمين الأجانب من دول السودان واليمن وسوريا وخلافه، وعبر شراء هؤلاء مع المصريين للخارج  والعرب والأجانب أيضا سيسهم ذلك، في حل أزمة الدولار عبر جمع حصيلة دولارية كبرى تمكن البنك المركزي من ضبط سوق  الدولار.

 

وأشار رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق، إلى أنه لا بد من وصول السعر إلى ما يناسب سعر السوق السوداء، حيث الأهم حاليا هو توافر الدولار، ثم العمل على ضبط أسعاره، إذ أن ارتفاع أي سلعة يخوض لسياسة العرض والطلب وكلما زاد الطلب وقل المعروض ارتفع الثمن.

 

وأوضح أن استهداف مصر لتحصيل 3 مليارات دولار سنويا من المبادرة يعد الحل الأمثل، مشيرا إلى أن مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية عبر بيع العقارات بالدولار.

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