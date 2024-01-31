لاعبا أنجولا يتنافسان على لقب هداف كان 2023 بعد خروج نسووي ومصطفى محمد

في واحدة من الظواهر الغريبة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خرج معظم اللاعبين المتواجدين في صدارة قائمة الهدافين من البطولة بعد خسارة منتخباتهم في دور ال16 .

وودع إيمليو نسووي مهاجم غينيا الإستوائية ومتصدر قائمة الهدافين البطولة بعد الهزيمة أمام غينيا كما خرج مصطفى محمد مهماجم منتخب مصر ولم يبقى سوى الأنجولي جاسينتو مووندو دالا الذي سجل أربعة أهداف وزميله كريستوفاو مابولولو والمالي لاسين سينايوكو وسجل كل منهما ثلاثة أهداف .

ترتيب هدافي بطولة الأمم الإفريقية بعد دور ال16

1.إيميلو نسووي "غينيا الإستوائية" برصيد خمسة أهداف.

2. مصطفى محمد "مصر" وجاسينتو مووندو دالا "أنجولا" ولكل منهما أربعة أهداف.

إيميلو نسووي

3.كريستوفاو مابولولو "أنجولا" ولاسين سينايوكو "مالي" وبيرتراند تراوري "بوركينا فاسو" وبغداد بونجاح "الجزائر" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

4.الأمين كامارا وحبيب ديالو "السنغال" وأديمولا لوكمان "نيجيريا"ومحمد قدوس "غانا" وريان مينديز " الرأس الأخضر"ولكل منهم هدفين.

5.تيمبا زواني "جنوب إفريقيا" ومحمد بايو"غينيا" وجوردان أيو "غانا " ولكل منهما هدفين.

6. سيكو فوفانا وجان فيليب كراسو وفرانك كيسي"كوت ديفوار" وفيكتور أوسيمين ووليام تروست إيكونج "نيجيريا" وإيبان سلفادور وخوزيه ميراندا وبابلو جانيت وجانيك بويلا سام"غينيا الاستوائية" ومحمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه "مصر" ولكل منهم هدفا واحدا.

7.ويتينيس جواو وسلسيو بواكي وجيني كاتامو ورينيلدو ماندافا"موزمبيق" وجاميرو مونتيرو وجاري رودريجيز وتياجو مانويل بيبي وكيفين بينا وجيلسون تافاريس و براين تيكسييرا"الرأس الأخضر"ولكل منهم هدفا واحدا.

8.الكسندر دجيكو "غانا" وبابي جايي وإسماعيل سار وساديو ماني وعبدولاى سيك وإليمان نداي"السنغال" وفرانك ماجري وجان شارل كاستيليتو وكارل توكو إيكامبي وكريستوفر ووه" الكاميرون " وأجويبو كامارا " غينيا" وأيلي جايو وايبريما كولي" جامبيا"ولكل منهم هدفا واحدا .

9.محمد كوناتي"بوركينا فاسو" وديفي ميجيل فييرا وأمبروزيني سالفادور"أنجولا"وعمار سيدي بونا وأبوبكر كويتا ومحمد ديلاهي يالي"موريتانيا" وحمزة رفيعة " تونس " وديون هوتو"ناميبيا" وهماري تراوري "مالي" ولكل منهم هدفا واحدا.

10. رومان سايس وعزالدين أوناحي ويوسف النصيري وأشرف حكيمي وحكيم زياش" المغرب" و يوان ويسا وسيلاس وامانجيتوكا وميشاك إيليا"الكونغو الديمقراطية" وكينجز كاتجوا وباتسون داكا "زامبيا" وهيلياردو دا سيلفا "غينيا بيساو" وسايمون موسوفا "تنزانيا" وبيرسي تاو وتابيلو ماسيكووإيفيدينس ماكجوبا و تيبوهو موكيانا"جنوب أفريقيا" ولكل منهم هدفا واحدا .

وهناك أربعة أهداف تم تسجيلها بواسطة النيران الصديقة الأول سجله إيستيبان فرنانديز أوبيانج لاعب غينيا الإستوائية في مرمى فريقه في مباراة غينيا بيساو والثاني سجله أوبا سانجانتي لاعب غينيا بيساو في مرمى فريقه في مباراة نيجيريا والثالث سجله جايمس جوميز لاعب جامبيا في مرمى فريقه في مباراة الكاميرون والرابع سجله البوركيني أدموند تايسويا في مرمى فريقه في مباراة مالي بدور ال16 .