الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى انفجار مصنع صابون داخل عقار بالطالبية

تحقيق
تحقيق

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة حول إصابة 13 شخصًا في انفجار ماسورة غاز داخل عقار بمنطقة الطالبية.

وتبين من تقرير المعمل الفني أن العقار الذي حدث به الانفجار تعرض لأضرار بالغة وانهيار للحوائط الملاصقة لماسورة الغاز المنفجرة.

وتبين أن انفجار ماسورة الغاز أدى إلى إصابة 13 شخصًا داخل العقار بينهم: "عبدالله. م"، 10 سنوات، وشقيقاته "ياسمين"، 12 سنة، "سما"، سنتان، والدهم "محمود. ع"، 37 سنة، سيدة تُدعى "هاجر. ع"، 30 سنة. 

وأصيب أيضًا "أحمد. ع"، 13 سنة، وشقيقاه "نور"، 11 سنة، و"تاليا"، 6 سنوات، و"زينب.ا"، 42 سنة، و"كريم. م"، 28 سنة، و"محمد. ص"، 33 سنة، و"يس. ا"، 46 سنة.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية الجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع انفجار لمسورة غاز داخل عقار بالطالبية ووقوع مصابين، وعلى الفور دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة الطالبية، للسيطرة على الانفجار ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتبين من خلال الفحص تهدم أجزاء من العقار، نتيجة لانفجار ماسورة غاز وإصابة 13 شخصًا جراء هذا الانفجار، وتمت السيطرة على الموجة الانفجارية للغاز بالتنسيق مع لجنة هندسية من محافظة القاهرة، وفحص العقارات المجاورة، للتأكد من سلامة توصيل مواسير الغاز بها.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق. 

تحقيقات موسعة انفجار ماسورة منطقة الطالبية ماسورة الغاز

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