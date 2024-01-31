الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصادرة شحنة حشيش بنصف مليون جنيه فى البحيرة

حشيش
حشيش

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجلين خطر يروجان مخدر الحشيش والأسلحة النارية غير المرخصة في سنهور القبلية بمركز دمنهور بالبحيرة.
 

وتم ضبط 4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، رشاش، 12 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، دراجة نارية دون ترخيص، مبلغ مالى "متحصلات بيع الأسلحة والمواد المخدرة.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 550.000 ألف جنيه تقريبًا.


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

سنهور القبلية البحيرة وزارة الداخلية الأسلحة النارية

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