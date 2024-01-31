بحضور الأم وطفلتها.. بدء محاكمة المتهمين بخطف "فتاتي الأسانسير"

بدأت محكمة جنح مدينة نصر، نظر محاكمة المتهمين في خطف طفلتين والمعروفة إعلامياً بواقعة “خطف أطفال بالأسانسير”.

وحضرت المحامية نهاد أبو القمصان، وبرفقتها والدة الفتاة المختطفة وإحدى الطفلتين الناجية من الخطف.

وقال ضابط المباحث مجري التحريات إن تحرياته أسفرت عن اختطاف المتهم “أحمد. ح” للطفلة حنين وهي ابنته من زيجته الشاكية هبة حسن محمود، ومحاولة خطف ابنته الأخرى جني.

وأردف مجري التحريات في قضية خطف فتاتي الأسانسير بأن المتهم استعان بشخص آخر المتهم سامح، وتوجها للعقار محل سكن ابنتيه رفقة والدتهما واستغل صعودهما بمفرهما بمصعد العقار، وانقض هو الآخر على الطفلتين وبحوزتهما قطع قماشية وقطنية عليها مادة في الأغلب بنج مخدر ووضعا تلك القطع على وجه الطفلتين وخدراهما.