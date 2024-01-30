وزيرة الثقافة: جناح مميز لدولة فنزويلا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني إن دولة فنزويلا تشارك بجناح مميز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، مؤكدة أنه تم توقيع اتفاقية تبادل ثقافي بين الدولتين على هامش فعاليات المعرض.

وأضافت الوزيرة - في تصريح صحفي - أن الثقافة وسيلة التواصل بين الشعوب، وتمهد الطريق إلى كافة المجالات الأخرى، فهي لغة التفاهم بين الشعوب.

من جانبه، أعرب وزير ثقافة فنزويلا ارنستو فيجاس عن إنبهاره ليس فقط بمصر الماضي ولكن بمصر الحاضر، مؤكدًا أن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها هي بداية انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات الثقافية بين الدولتين.

وأوضح أنه تم توجيه الدعوة الرسمية لوزيرة الثقافة لتصبح مصر ضيف شرف الدورة القادمة من معرض فنزويلا الدولي للكتاب، مؤكدًا أن هناك توافقًا في الرؤى بين الدولتين، وسيتم توطيد ذلك من خلال التبادل الثقافي في المرحلة المقبلة.

وتابع أن هناك مذابحًا ترتكب في فلسطين، داعيًا إلى الإكثار من تنظيم معارض الكتاب بجميع أنحاء العالم؛ لأن الثقافة تدعو دائما إلى السلام، مضيفا أن تواجد جناح فنزويلا بجانب جناح دولة فلسطين بمعرض القاهرة للكتاب هو شرف لدولة فنزويلا، مؤكدًا أنه يجب علينا جميعا أن نمد يد العون لقطاع غزة.

وثمن الدور الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن بلاده تساند فلسطين منذ اندلاع الحرب، وكانت أول دولة في أمريكا اللاتينية تقوم بإرسال مساعدات لدولة فلسطين.