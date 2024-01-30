الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول بالبريد: نقدم كل الخدمات البريدية واللوجستية للزوار والعارضين بمعرض الكتاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال مدير المبيعات بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للبريد أحمد فهمي، إن البريد المصري يتيح كافة خدماته البريدية واللوجستية للزوار والعارضين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية الـ55.

وأكد فهمي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- حرص البريد المصري على المشاركة كل عام في هذا الحدث الثقافي الوطني الهام، مشيرا إلى أن البريد يقدم أيضًا خدمات النقل السريع والحديث مثل (إيزي بوكس والبريد السريع ووصلها)، وهي خدمات لشحن الكتب إلى أي مكان داخل محافظات الجمهورية.

ضحك ولعب ومعرفة.. إقبال كبير من الأطفال على فعاليات معرض الكتاب


ولفت إلى أن الهيئة القومية للبريد اتخذت قرارا هذا العام بتقديم خصم 25% على خدماتها المقدمة بمعرض الكتاب، في إطار الحرص على المشاركة في هذا الحدث العالمي وتسهيل شحن الكتب للرواد والعارضين، مؤكدًا أن هناك إقبالا كبيرًا من الجمهور على هذه الخدمات البريدية.

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ندوة في معرض الكتاب بعنوان "الموسيقى والغناء في مصر القديمة"


جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

مدير المبيعات بمنطقة شرق القاهرة الهيئة القومية للبريد أحمد فهمي البريد المصري اللوجستية

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