قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمواطنين الأولى بالرعاية في المناطق المختلفة، وتختلف هذه المساعدات التي يتم تقديمها وفق احتياجات المواطنين.

مساعدة المواطنين الأولى بالرعاية

أضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية CBC أن المتبرع المصري يستطيع مساعدة المواطنين الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية، علاوة على أن المواطنين في الخارج يستطيعوا، أيضًا، المشاركة في تلبية احتياجات المواطنين في الداخل المصري، ويستطيع المتبرع أن يحدد الجهة التي يريد أن يقوم بمساعدتها، لذا فالجمعية بمثابة الوسيط بين المتبرع والمحتاج.

التبرع والصدقات

أضاف أن الشعب المصري مؤمن بطبعه بالصدقة والمساعدة، وهذا الإيمان سبب استمرار مثل هذه المؤسسات الاجتماعية حتى الآن.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تطلق حملة “ستر ودفا وإطعام” لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، والعاملين بالجمعية يذهبون إلى مكان تواجد الشخص الذي يريد التبرع، سواء كانت الصدقة أموالًا أو غطاءً أو طعامًا.