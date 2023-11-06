الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير جمعية الأورمان: مستعدون لتجهيز أكثر من شاحنة مساعدات في اليوم الواحد

مساعدات
مساعدات

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن جمعية الأورمان هي جزء من التحالف الوطني الأهلي، مشيرًا أن العمل الأهلي الوطني معني بمساعدة الأشقاء في فلسطين بصورة كبيرة وجدية.

المساعدات المصرية لفلسطين 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه قد أطلقت اليوم ثاني قافلة إنسانية محملة بالغذاء إلى معبر رفح للاستعداد إلى الانطلاق إلى شعب غزة.

وتابع: "تم التركيز على عند تعبئة السيارات على الخدمات التي يعاني من نقصها الشعب الفلسطيني حاليًا مثل التركيز على المعلبات الغذائية، التركيز على البطاطين، التركيز على المواد الطبية الإسعافية".

واستطرد: "التحالف الوطني على أتم استعداد لتجهيز أكثر من شاحنة مساعدات في اليوم الواحد، وذلك لأن حجم التبرعات من الأسر المصرية يفوق الخيال والتوقع، أسرة مصرية بالكامل جاءت إلى مقر التحالف من أجل المساعدة في تعبئة الشاحنات".

أعمال التحالف الوطني 

وأشار إلى أن الشعب المصري بالكامل الآن متعاطف مع الجانب الفلسطيني بصورة كبيرة، حيث هناك إرادة قوية من مختلف الأعمار المصرية للمساهمة في أي خدمة يتم تقديمها للشعب الفلسطيني.

مدير جمعية الأورمان الحياة اليوم الحياة التحالف الوطني مساعدة فلسطين

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