الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير جمعية الأورمان: سعيد بالتفاعل الإيجابي الكبير على إطلاق "خير التقسيط"

اللواء ممدوح شعبان
اللواء ممدوح شعبان

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه سعيد بالتفاعل الإيجابي الملحوظ على إطلاق مبادرة "خير التقسيط" بهدف تحفيز المتبرعين ووصول الخدمات لعدد كبير من المستفيدين، معبراً: "هتدفع الفلوس قسط وهتاخد الثواب كاش".

المبادرات الخيرية 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه من يريد فعل الخير فعليه الاستعانة بجمعية الأورمان التي تقوم بعمل الكثير من المبادرات الخيرية منها توصيل المياه للمنازل التي لا يوجد فيها مياه شرب، والمساهمة في زواج اليتيمات.

أنشطة جمعية الأورمان 

وتابع: "يتم إرسال بيانات عن الأنشطة التي يساهم المواطنين في تمويلها حتى يكون هناك مصداقية بين العملاء والجمعية الخيرية، مصر فيها الخير كثير، ومصر فيها القلوب الطيبة.

واستطرد: "الجمعية تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والحرفية من خلال قروض حسنة خالية من الفوائد من أجل تمكين المواطنين اقتصادياً الفترة المقبلة".

ممدوح شعبان جمعية الأورمان اخر النهار النهار

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