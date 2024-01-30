استشهاد امرأة وإصابة 9 آخرين في قصف استهدف مستشفى في خان يونس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد امرأة وإصابة 9 آخرين بشظايا نيران دبابة إسرائيلية في محيط مستشفى الأمل، بمدينة خان يونس.

وأكد الهلال الأحمر، على مواصلة الأهالي الفرار من منطقة خان يونس متجهين إلى مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب قطاع غزة، والتي تعرضت هي الأخرى لقصف إسرائيلي اليوم.

على جانب أخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح الآلاف ممن وصفهم بالسجناء الأمنيين الفلسطينيين، وهو ما يتناقض مع تقارير إعلامية بشأن بعض شروط اتفاق هدنة محتمل مع حركة حماس.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الإسرائيلي، نقلت رويترز عن نتنياهو قوله:" ولن ننهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها. وهذا يعني القضاء على حماس، وإعادة جميع الرهائن لدينا، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل".

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق بين إسرائيل وحماس يتضمن وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى ستة أسابيع قد تم وضعها في باريس.

وفي وقت سابق اليوم قال القيادي بحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة تلقت اقتراحا لوقف إطلاق النار وأنه سيزور القاهرة لبحثه.

وكان إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي اليميني في حكومة نتنياهو، ألمح في وقت سابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه سيترك حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الحرب إذا كان هناك "اتفاق متهور" مع حماس.