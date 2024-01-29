اللواء الغبارى يكشف تاريخ توطن اليهود فى فلسطين وأهداف الصهيونية (فيديو)

تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن تاريخ توطن اليهود في فلسطين والعوامل التي ساهمت في ذلك.

وقال الغباري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن اليهود كانوا متناثرين في أوروبا الشرقية وروسيا ووسط أوروبا ويعيشون في مناطق محددة تسمى "الجيتو" حتى عام 1520، مشيرا إلى أنه في عام 1800 حدث تغيير في المعتقدات الدينية لليهود وظهرت فكرة إقامة مستوطنات في أرض كنعان (فلسطين) وانتشر مفهوم الصهيونية عام 1882.

وأوضح أن الصهيونية هي حركة سياسية وعقائدية تضم عدة تيارات مثل السياسي والديني والاستيطاني والقتالي، مبينا أن اليهود الآن يتبعون الصهيونية السياسية التي تهدف إلى الهيمنة على العالم بوسائل غير شرعية.

وأشار إلى أن الصهيونية حققت نجاحين رئيسيين هما وعد بلفور الذي أعطى اليهود حق إقامة وطن قومي في فلسطين عام 1917، وإعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، على حساب الفلسطينيين الذين تعرضوا للقتل والتهجير والمذابح من أجل إخلاء أرضهم بالقوة.