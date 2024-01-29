عصابة أجنبية تستهدف سرقة الهواتف بالمغافلة فى القاهرة.. وعزة مصطفى تحذر (فيديو)

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن تفاصيل عملية القبض على عصابة أجنبية متخصصة في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في القاهرة.

وأوضحت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن العصابة تتكون من خمسة أفراد يحملون جنسية دولة واحدة، ويستغلون انشغال الناس في الشارع بالتحدث في هواتفهم ليقوموا بسرقتها بمهارة وسرعة.

ونصحت المواطنين بالحذر والانتباه أثناء استخدام هواتفهم في الأماكن العامة، وقالت: "لا تتكلموا في التليفون وأنتم ماشين في الشارع، لأن حد ممكن يغلفك وياخد موبايلك ويهرب"، كما أشادت بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على العصابة الأجنبية، وقالت: "هذا تشكيل خطير، ولكن الشرطة كانت سريعة في الإمساك بهم".