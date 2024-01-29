الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معالجة شعورية تكشف معنى علم الميتاهيلث.. وبماذا يفيد العلاج بعلم نفس الألوان؟

علم الميتاهيلث
علم الميتاهيلث

قالت الدكتورة رهام شاهين، معالجة شعورية بعلم الميتاهيلث والألوان، إن أي اضطراب في أي عضو يتسبب في اضطراب الشعور.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن علم الميتاهيلث، قصته طريفة جدًا أن البروفسيور جريت هامر، ابنه قتل في حادث وأصيب هو بالسرطان وكذلك زوجته، وهي توفيت ولكنه كعالم سرطانات عاش ليكمل كل أنواع الأوروام بالمشاعر.

وتابعت، أن المثال على ذلك أن الأطفال يوميًا يتحدث بعضهم عن أعراض إصابته بالم في معدته عند وقت المدرسة وفور مغادرة اتوبيس المدرسة العرض يزول، مشيرة إلى أن الطفل لا يكذب ولكنه عرض قولون لأنه مغصوب على المدرسة.

علم نفس الألون يحدد الشعور بدقة

وأشارت إلى أن علم نفس الألون يتم تحديد الشعور بدقة، لأن البروفسيور جريت هامر قسم المشاعر لأربعة اقسام، وهم القيمة والقدرة والطمأنينة والحرية، مؤكدة أن الألون مريحة للنفسية ولكنها عامل مساعد في التعافي.

معالجة شعورية علم الميتاهيلث علم نفس الألون البروفسيور جريت هامر اضطراب الشعور

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