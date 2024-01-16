الثلاثاء 16 يناير 2024
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ماذا تفعل مشاهد العنف في العقل البشري؟.. أستاذة علم النفس توضح (فيديو)

العنف
العنف

قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي والسياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن مشاهد العنف تؤثر في العقل البشري بشكل كبير للغاية؛ لأنه في ظل ما يشده العالم من توترات وحروب يتعرض العقل لمشهدين متناقضين تماما، حين يرى الرفاهية في جانب، ثم يرى العنف والدمار في الجانب الآخر، ما يؤثر على توازن العقل.

وأضافت فايد، خلال لقائها في برنامج "المواجهة"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر يتسبب في حدوث اضطرابات نفسية لا حدود لها، وتشمل القلق المزمن والخوف لدرجة الفوبيا، وذلك يشمل الكبار والصغار، فمن الضروري أن تكون الرؤية محدودة من حيث عدم التعرض طوال الوقت لمشاهد العنف والتدمير.

سوسن فايد أستاذ علم النفس الاجتماعي المركز القومى للبحوث الاجتماعية مشاهد العنف العقل البشري حروب توترات وحروب العقل العنف والدمار اكسترا نيوز المواجهة اضطرابات نفسية

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