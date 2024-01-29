الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الموارد المائية: خريجو مدارس "stem" سيكونوا خبراء وعلماء المستقبل في مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أن مدارس المتفوقين "stem"، قادرة على تغيير وجه مصر وتقود قاطرة التنية في بلدنا بفضل تميز خريجيها، و شدد على ان خريجي مدارس stem سيكونوا خبراء وعلماء المستقبل في مصر

وقال وزير الموارد المائية والري خلال  كلمته في المؤتمر الخاص بنظام التعليم "stem" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، أن مدارس stem من اهم وانجح مبادرات التعليم المصري.

وزير التعليم: الدراسة فى مدارس المتفوقين تساهم فى بناء الشخصية المصرية

واضاف سويلم، انه ينصح بعدم عزل طلاب مدارس "stem" ولابد من ايجاد اسلوب مناسب لينخرطوا في الحياة الجامعية بشكل يناسب مستواهم وتميزهم.

الزراعة في مصر تحتاج للتكيف مع التغيرات المناخية ونحتاج لمبدعين وخبراء لوضع تكنولوجيا جديدة

وقال "سويلم"،  الزراعة في مصر تحتاج للتكيف مع التغيرات المناخية ولذا نحن في حاجة لمبدعين وخبراء لوضع تكنولوجيا جديدة تحقق المطلوب واملنا في طلاب مدارس stem، مضيفا ندعو الطلاب كل عام في اسبوع المعارض بوزارة الموارد المائية والري.

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طلاب "مدارس المتفوقين" يشاركون بمشاريعهم في مؤتمر نظام التعليم المصري

و أكد وزير الموارد المائية والري، أن وزارته تدعم وزارة التعليم وتدعم مدارس stem، موضحا نحن ندعو طلاب stem سنويا للمشاركة بمشروعاتهم في اسبوع القاهرة للمياه.

 المركز القومي لبحوث المياه على اتم استعداد لدعم التوجه البحثي المحمود لطلاب مدارس stem

واضاف وافقنا لطلاب stem على عمل كل تحاليل المياه الخاصة بمشروعاتهم مجانا بالمركز القومي لبحوث المياه دعما منا لهم، وشدد على أن المركز القومي لبحوث المياه على اتم استعداد لدعم التوجه البحثي المحمود لطلاب مدارس stem.

يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، افتتح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.
 

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