الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أبو سريع": مدارس المتفوقين حققت نجاحا كبيرا منذ انشاؤها

جريدة الدستور

أكد الدكتور رضا أبو سريع، مدير مشروع إعداد المعلم ودعم مدارس المتفوقين STEM،  أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اطلقت منظومة التعليم بنظام ستیم ( STEM) عام ٢٠١١، حين قامت الوزارة بافتتاح أول مدرسة ثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للبنين في سبتمبر من نفس العام بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وكذلك إقامة مدرسة أخرى للبنات بمنطقة المعادي بالقاهرة في سبتمبر ۲۰۱۲.

وأشار إلى أن وصل عدد هذه المدارس في عام ٢٠٢٣ إلى ٢٠ مدرسة في ثمانية عشر محافظة، يلتحق بها ما يزيد على خمسة ألاف طالب وطالبة.

خبير تربوى: التعليم الجامعى فى مصر تحول إلى مرحلة عالمية فى عهد الرئيس السيسى

وأضاف"أبو سريع" بأن هذه المدارس تهدف إلى إعداد طلاب النابهين والمتميزين في مختلف المواد العلمية بالمرحلة الثانوية وتزويدهم بمهارات القرن الواحد والعشرين وإعدادهم للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ويتم ذلك، عن طريق تقديم نموذج تعليمي متميز يربط العملية التعليمية بتنمية المعارف والبحث العلمي والمهارات الحياتية من خلال مناهج متطورة ترتكز حول التحديات الكبرى للتنمية في مصر والعالم، حيث يتعاون الطلاب معا في مجموعات لتصميم مشروعات يهدف كل منها لإيجاد حلول لهذه التحديات، مما يؤدي إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات في المجالات المختلفة للعلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا والتفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات.

txt

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس والجامعات

وأشار أبو سريع، إلى أن  هذه المدارس حققت نجاحا كبيرا منذ إنشاءها من حيث الإعداد المتميز للطلاب، حيث تمكن العديد منهم من التفوق والحصول على جوائز ومراكز متقدمة في العديد من المسابقات الدولية في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، كما نجح العديد منهم في الالتحاق بكبرى الجامعات الدولية والمصرية والحصول على منح دراسية كاملة لاستكمال دراستهم بهذه الجامعات.

يذكر أن افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

مدرسة ثانوية مدارس المتفوقين stem منظومة التعليم بنظام ستیم STEM مدير مشروع إعداد المعلم تنمية مهارات الطلاب مناهج متطورة البحث العلمي تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

مواد متعلقة

افتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات".. بعد قليل

وصول الوزراء لمقر انطلاق المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM"

حجازي: لدينا قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضي تصلح لبناء مدارس تعليم فني وتكنولوجيا تطبيقية

خبيرة أسرية: 4 خطوات للتعامل مع نتائج امتحانات الأبناء في الفصل الأول

«حجازى» يتفقد برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة ٣٠ ألف معلم

مصدر بـ"تعليم القاهرة" يعلن موعد نتيجة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم تطلق مؤتمر نظام التعليم "STEM" فى مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غدًا

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل