"أبو سريع": مدارس المتفوقين حققت نجاحا كبيرا منذ انشاؤها

أكد الدكتور رضا أبو سريع، مدير مشروع إعداد المعلم ودعم مدارس المتفوقين STEM، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اطلقت منظومة التعليم بنظام ستیم ( STEM) عام ٢٠١١، حين قامت الوزارة بافتتاح أول مدرسة ثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للبنين في سبتمبر من نفس العام بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وكذلك إقامة مدرسة أخرى للبنات بمنطقة المعادي بالقاهرة في سبتمبر ۲۰۱۲.

وأشار إلى أن وصل عدد هذه المدارس في عام ٢٠٢٣ إلى ٢٠ مدرسة في ثمانية عشر محافظة، يلتحق بها ما يزيد على خمسة ألاف طالب وطالبة.

وأضاف"أبو سريع" بأن هذه المدارس تهدف إلى إعداد طلاب النابهين والمتميزين في مختلف المواد العلمية بالمرحلة الثانوية وتزويدهم بمهارات القرن الواحد والعشرين وإعدادهم للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ويتم ذلك، عن طريق تقديم نموذج تعليمي متميز يربط العملية التعليمية بتنمية المعارف والبحث العلمي والمهارات الحياتية من خلال مناهج متطورة ترتكز حول التحديات الكبرى للتنمية في مصر والعالم، حيث يتعاون الطلاب معا في مجموعات لتصميم مشروعات يهدف كل منها لإيجاد حلول لهذه التحديات، مما يؤدي إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات في المجالات المختلفة للعلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا والتفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات.

وأشار أبو سريع، إلى أن هذه المدارس حققت نجاحا كبيرا منذ إنشاءها من حيث الإعداد المتميز للطلاب، حيث تمكن العديد منهم من التفوق والحصول على جوائز ومراكز متقدمة في العديد من المسابقات الدولية في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، كما نجح العديد منهم في الالتحاق بكبرى الجامعات الدولية والمصرية والحصول على منح دراسية كاملة لاستكمال دراستهم بهذه الجامعات.

يذكر أن افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.