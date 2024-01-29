"الزراعة": مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن.. ولا يوجد أزمة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الدواجن لا يوجد به أزمة، ومصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أن لدينا مخزون من الأعلاف وهي متوفرة في الأسواق، حيث إن توفيرها مسؤولية الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي والبنك المركزي، حيث إن الدولة المصرية تسعى إلى توفير السلع الأساسية والغذائية لدى المواطن المصري.



وأوضح سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العالم يشهد حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد، وتعتبر مصر من أكثر الدول التي بها استقرار نسبي خاصة في السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن السعر الحالي في السوق سواء للدواجن أو الأعلاف عادلة ومناسبة للمستهلك والمربي.



وأضاف سليمان، أن الحكومة المصرية تعمل على توفير السلع الأساسية لدى المواطنين، مشيرا إلى أنه خلال فترة رمضان سيكون هناك توفير في الدواجن في الأسواق حيث إن هذه الفترة يكون بها استهلاك كبير من قبل المواطنين.



وقال الدكتور طارق سليمان، إن القطاع يعمل على زيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة، بما في ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، من خلال تعزيز عمليات التربية والتسمين وتوفير الأعلاف لصغار المربين.

وأوضح أنه يجرى تسهيل تراخيص تشغيل المزارع وتعزيز الأمان والسلامة الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المزارع وتحسين الوراثة بواسطة استيراد حيوانات عالية الإنتاجية وتقديم دعم للمزارعين الذين يمتلكون الجزء الأكبر من الثروة الحيوانية.



وأضاف أنه يتم التركيز على توفير الأعلاف التي تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج، حيث تقدم الوزارة الدعم من خلال توفير الذرة والصويا، وتعزيز التعاقد مع المزارعين لزراعة هذين المحصولين.

وأشار إلى أنه يجرى توسيع المساحات المخصصة للزراعات العلفية، مما يسهم في تحقيق ربح للمزارعين وتوفير أعلاف تتفق مع المعايير الدولية، كما يُضاف إليها مراقبة دقيقة للأعلاف، وتعزيز عمليات التتبع والتفتيش والرقابة، لضمان جودة الإنتاج والامتثال للمعايير الصحية والبيئية.