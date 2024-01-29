اليوم.. 7 طلبات إحاطة على طاولة اجتماع "إسكان النواب"

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من القرى والمراكز على مستوى الجمهورية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبه، بشأن تضرر العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، من قرارات الإدارة العامة لمحطات جنوب سيناء، بشأن عدم السكن الإداري بقرية الأبطال- مركز القنطرة شرق- محافظة الاسماعيلية.

مناقشة عدم الانتهاء من إجراءات استبدال قطعة أرض محطة مياه الشرب بقرية مليج بشبين الكوم

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن عدم إدراج عزبتي ميت الموز والسلام التابعين لقرية زوير- مركز شبين الكوم محافظة المنوفية ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم الانتهاء من إجراءات استبدال قطعة أرض محطة مياه الشرب بقرية مليج مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، وعدم الموافقة على المنحة المقررة من وزارة التعاون الدولي للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بقرى مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

طلب إحاطة حول عدم تخفيض رسوم وصلات المياه للمنازل بمحافظة بنى سويف

كما تبحث اللجنة خلال الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حسام العمدة، محمد سيد جنيدي، محمد سيد كامل، محمد رجب احمد عبدالعظيم، عبدالله على مبروك، بشأن عدم تخفيض رسوم وصلات المياه للمنازل- محافظة بنى سويف، وكذلك عدم توصيل المياه للمناطق المستجدة بمركز سمسطا- محافظة بنى سويف.

كما تناقش قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف، بوضع شرط تحميل المواطنين التكلفة الزائدة حال زيادة المسافة عن 12 مترًا لتوصيل المياه للمنازل، وكذلك قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف باتخاذ إجراءات تجاه المواطنين عند إحلال وتجديد منازلهم.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الاثنين تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية.