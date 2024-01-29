الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. 7 طلبات إحاطة على طاولة اجتماع "إسكان النواب"

إسكان النواب
إسكان النواب

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من القرى والمراكز على مستوى الجمهورية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبه، بشأن تضرر العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، من قرارات الإدارة العامة لمحطات جنوب سيناء، بشأن عدم السكن الإداري بقرية الأبطال- مركز القنطرة شرق- محافظة الاسماعيلية.

مناقشة عدم الانتهاء من إجراءات استبدال قطعة أرض محطة مياه الشرب بقرية مليج بشبين الكوم

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن عدم إدراج عزبتي ميت الموز والسلام التابعين لقرية زوير- مركز شبين الكوم محافظة المنوفية ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم الانتهاء من إجراءات استبدال قطعة أرض محطة مياه الشرب بقرية مليج مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، وعدم الموافقة على المنحة المقررة من وزارة التعاون الدولي للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بقرى مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

 طلب إحاطة حول عدم تخفيض رسوم وصلات المياه للمنازل بمحافظة بنى سويف

 كما تبحث اللجنة خلال الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حسام العمدة، محمد سيد جنيدي، محمد سيد كامل، محمد رجب احمد عبدالعظيم، عبدالله على مبروك، بشأن عدم تخفيض رسوم وصلات المياه للمنازل- محافظة بنى سويف، وكذلك  عدم توصيل المياه للمناطق المستجدة بمركز سمسطا- محافظة بنى سويف.

 كما تناقش قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف، بوضع شرط تحميل المواطنين التكلفة الزائدة حال زيادة المسافة عن 12 مترًا لتوصيل المياه للمنازل، وكذلك قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف باتخاذ إجراءات تجاه المواطنين عند إحلال وتجديد منازلهم.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الاثنين تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب طلبات الإحاطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي عضو لجنة الإسكان طلبات الإحاطة طلبات الإحاطة والأسئلة

مواد متعلقة

"حماة الوطن" بسوهاج يدعو للترويج للمناطق الصناعية داخليا وخارجيا لجذب استثمارات جديدة

"زراعة النواب" تناقش أسعار توريد قصب السكر والبنجر.. اليوم

اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون القضاء العسكرى

اليوم.. البرلمان يناقش بيع الجامعة العمالية بكفرالشيخ

عمرو القماطي: قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل انتصار تاريخي

النائب حازم الجندي: قرار العدل الدولية بوقف الإبادة وإطلاق النار في غزة انتصارًا للقضية الفلسطينية

مدحت الكمار: قرار "العدل الدولية" يزيد الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى عيد الشرطة قطعت ألسنة المنصات المغرضة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بعد طرد محمد حمدى أمام الكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة