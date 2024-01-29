هجوم على بيلوسى بعد تصريحاتها عن متظاهرين أمريكيين مطالبين بوقف القتال بغزة

انتقدت جماعة مسلمة أمريكية رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، أمس الأحد، بعد أن افترضت، دون تقديم أدلة، أن بعض المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة لهم علاقة بروسيا وحثت مكتب التحقيقات الفيدرالي على التحقيق.

وتم رفض تعليقات بيلوسي باعتبارها "تشويهات لا أساس لها" من قبل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي قال إن مثل هذه التصريحات ترقى إلى تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته.

وأدلت بيلوسي بهذه التصريحات في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، بعد أن سئلت عما إذا كانت معارضة سياسة الرئيس جو بايدن في الحرب في غزة يمكن أن تضر بالديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل

وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم كير، إنه "من غير المعقول أن ينشر فرد بهذه المكانة في هذه الأمة تشويهات لا أساس لها تستهدف أولئك الذين يسعون إلى إنهاء ذبح المدنيين في غزة وحل عادل لهذا الصراع".

وأضاف المدير التنفيذي الوطني لكير، نهاد عوض، أن تعليقات بيلوسي "تعكس وقتا في أمتنا عندما اتهم معارضو حرب فيتنام بأنهم متعاطفون مع الشيوعيين وتعرضوا لمضايقات مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وقالت بيلوسي ل "سي إن إن" إنه: "بالنسبة لهم الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي رسالة بوتين،. لا تستغرب، هذا مرتبط مباشرة بما يرغب (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في رؤيته".

وأضافت: "أعتقد أن بعض هؤلاء المتظاهرين عفويون وصادقون.. لكن أعتقد أن البعض مرتبط بروسيا".



وأكدت أنه "يجب التأكد من مصادر التمويل وأريد أن أطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في ذلك".