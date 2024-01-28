وزير الدفاع الأمريكي: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتها

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الجماعات التي تدعمها إيران مسئولة عن الهجمات المتواصلة على القوات الأمريكية، وذلك وفقًا لعاجل قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أنه لن يتسامح هو والرئيس جو بايدن، مع الهجمات على القوات الأمريكية وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها.

وتابع، أن الرد سيكون في الزمان والمكان المناسبين على الهجوم على قواتهم على الحدود السورية الأردنية.