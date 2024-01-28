الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة مسن عثر عليه فى حالة تحلل داخل شقته ببورسعيد

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة اليوم، بعرض جثة مسن عثر عليه داخل شقته ببورسعيد على الطب الشرعي لتشريحه وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة. 

وعثر الأهالي على جثة مُسن متوف داخل منزله في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد. 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغهم من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبفتح الشقة تم العثور على جثة مسن في حالة تحلل رمي متقدم.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أمرت النيابة عرض ج تشريح العثور على جثة مسن بورسعيد

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