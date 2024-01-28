الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من منظمة الإيكواس

منظمة الإيكواس
منظمة الإيكواس

أعلنت بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر، اليوم، في بيان مشترك انسحابهم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) "الإيكواس".

وأوضح البيان المشترك الصادر عن النيجر أنه حرصًا من الدول الثلاث على تحقيق التكامل بين دول المنطقة دون الإقليمية ومدفوعين بمثل الأخوة والتضامن والمساعدة المتبادلة والسلام والتنمية، قام رؤساء بوركينا فاسو، ومالي والنيجر، مع اثني عشر (12) من أقرانهم، في 28 مايو 1975، في لاغوس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS).

وأضاف البيان: “بعد 49 عاما من الوجود، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية.  علاوة على ذلك، أصبحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تحت تأثير القوى الأجنبية، التي خانت مبادئها التأسيسية، تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وسكانها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم”.

txt

العقوبات على النيجر تهدد الاستقرار المصرفى فى غرب إفريقيا

وأكد البيان الثلاثي المشترك أن منظمة الإيكواس لم تقدم المساعدة لدولهم في إطار كفاحهم الوجودي ضد الإرهاب وانعدام الأمن الأسوأ، فعندما قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها، اعتمدت أسلوبا غير عقلاني وغير مقبول بفرض إجراءات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية. والعقوبات غير المسؤولة التي تنتهك نصوصها الخاصة، وكلها أمور أدت إلى مزيد من إضعاف السكان الذين يعانون بالفعل من جروح بسبب سنوات من العنف الذي فرضته جحافل الإرهاب المستغلة.

وتابع: “في مواجهة هذا الوضع المستمر، يتحمل  الكابتن إبراهيم تراوري والعقيد أسيمي غويتا والعميد عبد الرحمن تياني، على التوالي، رؤساء دول بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر، جميع مسؤولياتهم في مواجهة التاريخ والتاريخ. واستجابة لتوقعات واهتمامات وتطلعات شعوبها، تقرر بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.

 

txt

تقرير: "إيكواس" استسلمت للواقع المفروض فى مالى

ايكواس الإيكواس ECOWAS المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا النيجر مالي بوركينا فاسو

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع جوميز لتدريب الفريق

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة