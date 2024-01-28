الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط".. ندوة للمركز المصري للفكر غدا

جريدة الدستور

ينظم المركز المصري  للفكر والدراسات الاستراتيجية  غدا الاثنين 29 يناير 2024 ندوة بعنوان: اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط ضمن فعالياته بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك بمشاركة لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55.

مناقشة ظاهرة التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط

 حيث تهدف الندوة  إلى مناقشة ظاهرة التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وتقييم فاعلية المقاربات لمواجهتها خلال العقد الأخير.

 فضلًا عن استعراض ملامح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وكيفية تحصين مصر والمنطقة من عودة الإرهاب مرة أخرى خاصة في ظل الاضطرابات والأزمات العديدة الراهنة. 


ستعقد الندوة في تمام [الساعة 04:00 مسًاء] (بالقاعة الرئيسية ببلازا 1)، بحضور عدد من السادة الخبراء والمتخصصين والسادة الإعلاميين، وبمشاركة كلًا من د. أحمد زايد: مدير مكتبة الإسكندرية، ورئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، ود. خالد عكاشة: مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ود. جمال عبد الجواد: عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأ.د عزه فتحي: أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس كمتحدثين رئيسيين، ويدير الندوة د. محمد الباز: رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.

ويشارك المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للسنة الرابعة على التوالي في فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ 55، المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024، بمجموعة من الكتب والإصدارات الخاصة والدوريات الجديدة التي تلقي الضوء على أبرز التحولات التي يشهدها العالم والإقليم وتعالج مختلف القضايا السياسية والاقتصادية.

وتأتي مشاركة المركز المصري تأكيدًا على دوره الفكري الرائد خلال السنوات الماضية، وفي ظل مساهماته البحثية التي تتضمن أبرز القضايا المثارة حاليًا على الساحة العالمية كالحرب في غزة، والدور المصري في القضية الفلسطينية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والأزمة السودانية.

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