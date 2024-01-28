الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة بمدينة نصر

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، يفيد بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات. 

 

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ضبط المتهمين بارتكاب جرائم سرقة في 5 محافظات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة، وهم تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة"- سيارة "مُستأجرة"- 2 جهاز لاسلكى- 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونظرًا لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالي للمجني عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقي المتهمين بأسلوب انتحال الصفة مُستخدمين في ذلك دراجة نارية بدون لوحات وطبنجة صوت.

تشكيل عصابي انتحال صفة رجال الشرطة مدينة نصر سرقة مديرية امن القاهرة

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