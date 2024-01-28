رئيس حى مصر القديمة يتابع الخطة الاستثمارية

مر اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة والأجهزة التنفيذية بالحي وبحضور النائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، على أعمال الرصف والإنارة بمنطقة الفرنساوي- مصر القديمة ورفع كفاءة المنطقة؛ نظرا لأهميتها.

وأشار رئيس حي مصر القديمة إلى أن الجولة شملت تذليل العقبات والالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية لإظهار الحي بالمظهر اللائق.

وتأتي الأعمال في إطار خطة التطوير الشاملة في حي مصر القديمة، وبناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بإنجاز الخطط الاستثمارية للتطوير من رصف وإنارة وتطوير الأرصفة.

وكان عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور م. خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالي لها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء اللجنة، ورؤساء أحياء الخليفة، ووسط القاهرة، وباب الشعرية.

واستعرضت اللجنة نسب تنفيذ المشروع والآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منه ووسائل استكمال أعمال شبكات المرافق مع العمل على أن يتم ترميم المباني الأثرية بالتوازي مع مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية، أن أعمال التطوير تجرى في إطار المعايير الدولية للمناطق المعلنة كممتلك تراث عالمي لليونسكو، ويتم التنفيذ على الطبيعة مع الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة ويعبر عن الحقبة التاريخية التي نشأ بها، ويعكس نمط وأساليب الحياة بهذه الفترة من التاريخ.

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