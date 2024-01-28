الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء اختبارات السمات الشخصية لاختيار 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، اختبارات السمات الشخصية للمجموعة الأولى للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات. 

وتستمر الاختبارات من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا على مدار 3 أسابيع خلال الفترة من 28 يناير 2024 وحتى 12 فبراير 2024 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنظيم الاختبارات للمجموعة الثانية للمتقدمين على أن يتم إخطارهم من الوزارة بموعد الاختبار في الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة،  أن الاختبارات تتضمن قياس السمات الشخصية للمتقدمين، ومدي قدراتهم ومهاراتهم والقدرات العقلية والذكاء الوجداني والمهارات الاجتماعية والصحة النفسية والسمات الوظيفية، مضيفًا أن المرحلة الأولي للاختبارات للمتقدمين للمسابقة سوف تستمر  علي مدار 10 أيام. 

عناصر جديدة 

وكشف وزير التنمية المحلية،  أن الوزارة  تعكف خلال المرحلة المقبلة على الدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية من القيادات المتميزة القادرة على العمل والعطاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

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