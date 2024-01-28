حماد عبدالله لـ"الشاهد": لدينا 15 ألف عضو هيئة تدريس فى التعليم الهندسى

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق وعضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين: "معاهد الهندسة في مصر أصبحت "بيزنس" كبير للغاية، ففي مصر لدينا 15 ألف عضو هيئة تدريس في التعليم الهندسي، من ضمن 21 جامعة و21 كلية هندسة على سبيل المثال، ولكن الغريب هو ظهور ما يقرب من 104 معهدا عاليا للهندسة، واستطاعوا التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس وأصبحوا معاونين لهم في هذه المعاهد، رغم أن المعامل الخاصة بها غير جاهزة تماما، ما أدى إلى انهيار الوضع الهندسي بأكمله".

وأضاف "عبدالله" في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لدينا لجان داخل نقابة المهندسين، ومنها اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، والذي أشغل بها منصب المقرر الحالي، والتي تضم كبار أستاذة الهندسة والوزراء السابقين، وأيضًا لدينا لجنة مزاولة المهنة ولجنة التعليم الهندسي، والتي اكتشفنا من خلالها بعد الحصول على شهادات وتسجيلات من قبل المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك أحد الأشخاص حصل على شهادة الثانوية أدبي وليس علمي، ثم ذهب إلى روسيا وحصل على بكالوريوس الهندسة، ثم عاد إلى المجلس الأعلى للجامعات وأصبح أستاذا بالهندسة".