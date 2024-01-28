المتحدث السابق لـ"الأونروا": الوكالة تواجه تهديدا وجوديا

قال المتحدث السابق بإسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" كريس غانيس، مساء السبت، إن الوكالة تواجه تهديدا وجوديا، وهي وكالة يجب أن تبقى وسوف تبقى.

وأضاف غانيس في تصريحات صحفية، أن وقف الدول الغربية مساعداتها للوكالة غير متناسب وعقابي تماما.

بعض الدول الغربية تعلن وقف تمويلها لوكالة الأونروا

وأعلنت العديد من الدول الغربية، وقف تمويلها الإضافي إلى وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بدعوة اتهام عدد من موظفي الأونروا بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي ضد إسرائيل.

وأوقف كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا وكندا يومي ٢٦ و٢٧ يناير الجاري التمويل الإضافي لوكالة الأونروا بدعوى اتهام عدد من موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر الماضي.

كما أعلنت بريطانيا، السبت، عن تعليق مؤقت للتمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة.

ويتمثل أبرز البنود الخاصة بالتوجيه الإعلامي، إبراز التضييق الإسرائيلي على تحركات وكالة الأونروا بصفة خاصة، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في القطاع بوجه عام.

كما تمثل ذلك الإعراب عن الاستياء من المواقف المتضاربة التي تستهدف التضييق على عمل الوكالة في المرحلة الدقيقة الراهنة، الأمر الذي لا يتسق مع ما نصت عليه التدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، أمس، والتي أكدت خلالها على محورية قيام إسرائيل بمسئولياتها إزاء الوضع الكارثي بالقطاع، فضلا عن تشكيك تلك الإجراءات في المنظمات الدولية التي تعد عماد النظام الدولي.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنصل القوي الدولية من مسئولياتها إزاء الحد من المأساة الإنسانية في قطاع غزة، كذا إبراز دور الوكالة في العمل الإنساني والإغاثي داخل القطاع والتحذير من التداعيات السلبية على الجوانب الإغاثية والإنسانية بمناطق عمل الوكالة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسئوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.