إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الدولى بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص منذ قليل، في حادث مروع، إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الطريق الدولي الساحلي بلطيم أمام قرية البنايين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بلطيم، وهم، نورهان أکرم وريم سمير وكريمة سمير والسعيد الحسيني ومحمد مصطفى وفرج الله محمد ورضا شفيق والسيدة علي.

بدأت تفاصيل هذه الواقعة، بتلقي مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بلطيم، أسفر عن 8 مصابين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.