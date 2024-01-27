إصابة شخص سقط من علو في مدينة 6 أكتوبر

أصيب شخص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر سقوطه من علو بمنطقة الـ 800 فدان قطاع ج - 6 أكتوبر، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بورود بلاغ من المستشفى مفاده سقوط أحد الأشخاص من علو بمنطقة الـ 800 فدان قطاع ج - 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل وقوع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة محمد. ع 38 عاما، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.