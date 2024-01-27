السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابى يسرق الحديد من موقع تحت الإنشاء بالخليفة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة سور حديدي من داخل موقع تحت الإنشاء.

حبس تاجري خردة ولصَّيْن سرقوا سورًا حديديًا بالخليفة 

تعود الواقعة عندما تم ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة الخليفة، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم 13 قطعة حديدية مجهولة المصدر.

بمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من إحدى الأسوار الحديدية إحدى المناطق بأسلوب"المغافلة" بدائرة القسم. 

و اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المناطق الإنشائية، وأضافا بارتكابهما واقعة مماثلة من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميليهما "سيئي النية" تاجري خردة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات امن القاهرة النيابة العامة نصب قتل سرقة

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