السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء فلسطينيون عن دعوة فلسطين لعقد دورة غير عادية للجامعة العربية: "مطلوبة لتوضيح الموقف العربي"

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أعلن السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، أن دولة فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

اسبيته: دعو مطلوبة لتوضيح الموقف العربي

وفي هذا السياق، قال القبطان محمد اسبيته القيادي الفلسطيني ومستشار سلطة الموانئ الفلسطينية السابق، إن الدعوة مطلوبة لتوضيح الموقف العربي الذي غاب عن محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن ما الذي سيفعله العرب مجتمعين لدعم قرار المحكمة وموقف جنوب أفريقيا.

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وتابع اسبيته في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “لا ننسي أن هذا هو أول موقف دولي في منظمة عالمية لصالح الفلسطينيين، وخصوصا أن هناك هجمة بدأت على الأونروا وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي تساعد الفلسطينيين”.

وأكد أن قرار المحكمة الدولية بحاجة إلى دعم عربي قوي لكي تأتي ثمار هذا القرار لصالح الفلسطينيين، لأن الموقف العربي الجماعي لا زال باهتا وضبابيا ويجب أن يكون أقوي من ذلك.

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صافي: اجتماع الجامعة العربية غدا يأتي لإصدار موقف عربي جامع لتنفيذه

من جانبه، قال الدكتور ماهر صافي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن الدعوة تأتي لدورة استثنائية للجامعة العربية غدًا في تمام الساعة الحادية عشر بمقر جامعة الدول العربية "بالقاهرة" بشأن قرار محكمة العدل الدولية من أجل تدعيم هذا القرار الهام  الذي جاء بجهود جمهورية جنوب أفريقيا التي وقفت مع حقوق الشعب الفلسطيني لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني لإصدار موقف عربي جامع لتنفيذه وإيقاف العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد غزة وجميع الأراضي الفلسطينية .

وأوضح صافي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولكن يجب العمل على تفعيلة بشكل فوري وإلا فالأمور في قطاع غزة كارثية في ظل تواصل عمليات القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر على جميع القطاع وارتفاع أعداد الشهداء إلى ما يزيد عن ٢٦ ألف شهيد كلهم من الأطفال والنساء والمسنين وأكثر من ٩ آلاف مفقود تحت أنقاض منازلهم المدمرة بفعل عمليات القصف الهجمي وأكثر من ٦٧ ألف جريح وتدمير اكثر من ٨٥٪ من البنية الأساسية في قطاع غزة.

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