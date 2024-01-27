السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حبس 3 أشخاص لحيازتهم 1700 كيلو آيس وحشيش بالطالبية

حبس
حبس

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس3 أشخاص وبحوزتهم  1.700 كجم لمخدر الآيس، كمية لـ مخدر الحشيش، عدد من الأقراص لمخدر الكيبتاجون، في دائرتي الطالبية والهرم.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص مقيمون وبحوزتهم  1.700 كجم لمخدر الآيس، كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص لمخدر الكيبتاجون، 3 أسلحة بيضاء مطواة" في دائرتي الطالبية والهرم.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع أسفرت جهود الحملة عن ضبط  متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وحققت الحملة العديد من النتائج الإيجابية والتي كان أبرزها:ضبط 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسمى شرطة "الطالبية والأهرام" وبحوزتهم  1.700 كجم لمخدر الآيس، كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص لمخدر الكيبتاجون، 3 أسلحة بيضاء مطواة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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