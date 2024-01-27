بدء فعالية مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للأطفال الأيتام

أقيمت احتفالية مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، للأطفال الأيتام، اليوم السبت، في نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر.

وبدأت الفعالية بتجمع أكثر من 40 طفلا يتيما على أغاني الأطفال ممزوجة بالأغاني الوطنية في لفتة من جمعية الصديقة لدعم الأطفال الأيتام.

ويتواجد بالاحتفالية عددا من الكشافة لتقديم عددا من الأنشطة للأطفال وسط ترحيب من الأطفال.

وتستمر الفعالية المقامة تحت إشراف جمعية الصديقية عضو التحالف الوطني للأحزاب.

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