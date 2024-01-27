السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعرض بطلة تزلج أمريكية لحادث خطير فى سباق.. فيديو

رياضة التزلج
رياضة التزلج

نجت نجمة التزلج الأمريكية، ميكايلا شيفرين، متصدرة الترتيب العام لكأس العالم للسيدات، من حادث قوي وخطير في سباق الانحدار الافتتاحي الجمعة في منتجع كورتينا دامبيتسو الإيطالي.

وفقدت شيفرين، 28 عاما، توازنها اثناء قفزها قبل واحدة من أصعب المنعطفات على مضمار ديلي توفاني الأوليمبي، وانزلقت بكامل سرعتها نحو الشباك الجانبية.

وبقيت شيفرين مستلقية على الأرض إلى حين وصول الفريق الطبي، وبعد ذلك وقفت على قدميها لكن دون أن تحرك ساقها اليسرى.

وتوقف السباق لحوالي 20 دقيقة حيث أخرجت شيفرين من الحلبة من خلال مروحية.

وأعربت شيفرين عن ارتياحها لعدم تعرضها للإصابة، وكتبت عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقا): "أريد أن أشكركم على دعمكم وأطيب تمنياتكم بالشفاء. في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث يوما بعد يوم".

وأضافت: "أنا مرتاحة حقا لأن الأمر ليس بهذه الخطورة، على الرغم من أنني أشعر بالألم في كل مكان".

وأوضحت أنها لن تبدأ السباقين الآخرين في برنامج مرحلة كورتينا يومي السبت والأحد، وسباق التعرج العملاق في كرونبلاتز (إيطاليا) الثلاثاء.

وختمت حديثها قائلة: "فضلا عن هذا الموعد، لا يزال من الصعب تحديد (في أي السباقات ستشارك). أحتاج إلى بعض الوقت مع فريقي لاستيعاب ما حدث".

وكانت شيفرين، بطلة العالم خمس مرات وصاحبة الرقم القياسي بـ 95 انتصارا، تخوض سباق الانحدار الثاني لها هذا الموسم.

وسبق لها أن فازت بسبع جولات من بطولة العالم هذا الموسم، بما فيما سباق المنحدر الاخير في سان موريتس في ديسمبر الماضي.

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