قرارات النيابة في واقعة إصابة 4 أشخاص تسريب غاز بمدينة نصر

طلبت نيابة شرق القاهرة الاستعلام عن حالة 4 أشخاص مصابين نتيجة اختناقهم بتسريب للغاز الطبيعي داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بإصابة 4 أشخاص نتيجة اختناق إثر تسرب الغاز الطبيعي داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص العثور على 4 أشخاص مصابين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.