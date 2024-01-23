الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

راقدة فى المستشفى.. التحقيق مع المتهم بضرب زوجته فى الوايلى

المتهم
المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات المباحث في واقعة اتهام شخص بالتعدى على زوجته وإصابتها بجروح بالغة فى منطقة الوايلى.

تبين من خلال الفحص، أنه تم ضبط شخص بعد الاشتباه فيه، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى، وبسؤاله أفاد بأنه قادم من إحدى المحافظات لزيارة زوجته التى ترقد فى مستشفى بدائرة القسم عقب تعديه عليها بالضرب، وبالانتقال إلى المستشفى تأكد صحة أقواله ووجود زوجته فى حالة إعياء شديد.

وبسؤال الزوجة أكدت أن زوجها احتجزها فى منزله لمدة عامين وتعدى عليها بطرق وحشية ومنعها من زيارة أهلها، كما أنه يقوم بتصويرها خلال التعدى عليها بالضرب، وبمواجهة المتهم وتفريغ هاتفه المحمول تبين صحة ادعاء المجنى عليها وتم تحرير محضر بالواقعة.

منطقة الوايلى جروح بالغة التعدى عليها بالضرب محضر بالواقعة

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